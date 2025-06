Serie C. La Pergolettese riparte ancora da Curioni

Dopo aver depositato nei giorni scorsi la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, la Pergolettese ha iniziato a programmare la settima stagione consecutiva nel terzo campionato professionistico italiano. Per quanto riguarda l’allenatore, vicino alla conferma Giacomo Curioni. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci la fumata bianca e l’ufficialità della scelta, dopodiché inizierà il mercato.

Calcheranno ancora il prato dello stadio Voltini giocatori come Cordaro, Capoferri, Albertini, Scarsella, Careccia, Jaouhari, Parker e Anelli, sotto contratto con il sodalizio di via De Gasperi ancora per una stagione. Elementi che, nelle intenzioni della dirigenza, dovranno essere le pedine cardine in una stagione dove l’obiettivo sarà quello di raggiungere la salvezza il prima possibile.

Ha lasciato invece la Pergo il forte difensore Daniel Tonoli che da settembre vestirà la prestigiosa casacca del Modena in serie B. Una grande occasione per mettersi in evidenza nel campionato cadetto dopo le brillanti stagioni con la Pergolettese. Vicini all’addio Arini, Lambrughi, Bignami, Cerasani e Schiavini, in scadenza di contratto. Non è da escludere però che il direttore sportivo Gabriele Bolis faccia un tentativo per convincere qualche elemento (Arini e Lambrughi su tutti ) a rinnovare e sposare di nuovo la causa Pergolettese anche per la prossima stagione sportiva, che scatterà a metà agosto con il turno preliminare di coppa Italia.

L’idea, come è sempre stato in questi anni, è quella di formare un mix con elementi di esperienza e giovani promettenti da lanciare nelle annate successive in categorie superiori, come è successo per Tonoli in questo campionato e all’attaccante Abiuso, che dopo essersi messo in evidenza con la maglia della Pergo è passato al Modena e nella stagione appena conclusa ha vestito il blucerchiato della Sampdoria. Raffaele Sisti