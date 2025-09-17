Serie C La Pro ha annunciato gli orari dall’ottava alla sedicesima giornata. Gubbio, il cammino dei rossoblù

GUBBIO – Mentre la squadra continua a lavorare sul campo agli ordini di mister Di Carlo per preparare al meglio la quinta di campionato che si giocherà sabato pomeriggio in casa contro il Bra, la Lega Pro ha annunciato gli orari delle giornate dall’ottava alla sedicesima.

Si parte domenica 5 ottobre alle 20:30 al "Barbetti", dove i rossoblù affronteranno il Pontedera nel Sunday night di Serie C. Si torna in campo il 10 ottobre, sempre alle 20:30, questa volta sul delicato campo di Arezzo, mentre il 18 ottobre, alle 17.30, sfida casalinga contro il Guidonia Montecelio neopromosso.

Il 25 ottobre trasferta a Carpi, con calcio d’inizio fissato alle 17.30 allo stadio "Sandro Cabassi", mentre novembre inizia con un appuntamento di cartello: il 2 novembre, alle 14:30 al "Barbetti", il Gubbio sfiderà la Ternana in un derby umbro che accenderà la passione dei tifosi.

Si prosegue con Ascoli Gubbio del 7 novembre alle 20.30, mentre il 16 novembre, di nuovo al "Barbetti" alle 17:30, arriverà la Juventus Next Gen. Domenica 22 novembre alle 17:30 toccherà a Ravenna-Gubbio al "Bruno Benelli" dove i rossoblù ritroveranno Corsinelli, per chiudere poi con un’altra sfida casalinga il 29 novembre alle 14:30 contro il Livorno.

Un calendario fitto e impegnativo, che alterna serali, pomeridiane e trasferte insidiose. Questa è la Serie C, campionato sempre più ostico, livellato e imprevedibile.

Federico Minelli