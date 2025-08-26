Serie C. La Pro Patria spreca e “stecca“ al debutto: "Occasione mancata»

BUSTO ARSIZIO (Varese)Difesa da registrare e attenzione ai dettagli da migliorare: dopo la beffa con la Pro Vercelli nella gara in notturna di domenica allo Speroni (2-3), la Pro Patria di mister Greco deve rientrare nell’ottica della ritrovata serie C al più presto. Domenica a Monza i tigrotti affronteranno l’Inter Under 23. Dopo l’esordio casalingo, che li ha visti sciupare il doppio vantaggio per poi capitolare al 43’ del secondo tempo nella sfida ‘remake’ del playout di maggio, che era costata la retrocessione proprio con le bianche casacche, urge dopo la riammissione in categoria, trovare subito le misure. Quando una gara poi non si riesce più a vincerla, bisogna almeno pareggiarla e le parole di capitan Ferri a fine partita con la Pro Vercelli sono state ben chiare: "Abbiamo avuto l’occasione per arrivare anche al 3-1, ma penso che quando si è già sul 2 a 1 ad un certo punto del cronometro, la gara deve finire così. Prima di lavorare sul gol non fatto, dobbiamo lavorare sul perché dei gol presi". Si ripartirà dalla reazione, sottolinea l’allenatore Greco: "La squadra ha reagito con una discreta qualità: questo ci fornisce lo spunto positivo, abbiamo commesso degli errori, ma siamo una squadra giovane e dobbiamo arrivare a primavera prossima, sperando di aver fatto un campionato migliore ".Luca Di Falco