Serie C. L’Alcione vola con Pirola, pari della Pro Patria

Allo stadio Lino Turina di Salò l’Alcione Milano supera l’Ospitaletto per 1-0 e conquista tre punti preziosi. Il match, uno dei posticipi del girone A di Serie C, si apre con ritmi alti ma poche occasioni, caratterizzato da grande fisicità e contrasti a centrocampo che hanno bloccato le manovre di entrambe le squadre per tutta la prima frazione. Nella ripresa gli orange alzano il livello tecnico e al 18’ trovano il gol decisivo: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Pirola svetta in area e insacca di testa la sua seconda rete stagionale. Avanti di un gol, la formazione di Cusatis gestisce con ordine e maturità, rallentando il ritmo e muovendo il pallone con pazienza. Nel finale, però, l’Ospitaletto di Quaresmini alza la pressione, spingendo con determinazione e sfiorando il pareggio in più occasioni con mischie e tiri dalla distanza. Gli assalti non portano frutti e alla fine a festeggiare è l’Alcione, che raggiunge Brescia e Inter al terzo posto con 14 punti dopo sette turni. Per la neopromossa bresciana, dopo la prima vittoria in campionato sul campo del Renate lo scorso giovedì, arriva invece uno stop che frena l’entusiasmo.

Al Tombolato di Cittadella termina invece 0-0 la sfida salvezza tra i padroni di casa e la Pro Patria: un punto che interrompe la serie di due sconfitte consecutive, ma non basta ai bustocchi, penultimi a quota 3 e ancora alla ricerca della prima vittoria. Inoltre, la squadra biancoblù non trova la via del gol da ben quattro partite, un dato che fotografa le difficoltà realizzative di questo avvio di campionato. Matteo Baconcini