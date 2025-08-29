Serie C. L’Atalanta U23 ospita il Casarano e prova a rialzarsi

CARAVAGGIO (Bergamo)Debutto stagionale casalingo alle 21 per l’Atalanta U23. Dopo le prime due gare ufficiali disputate in trasferta, la prima in Coppa Italia a Gorgonzola vinta per 4-1 contro la Giana, la seconda domenica a Latina all’esordio in campionato con una sconfitta per 1-0, stasera la baby Dea si presenta al proprio pubblico al Comunale di Caravaggio. Nerazzurri in cerca di pronto riscatto dopo la sconfitta di Latina, inattesa dopo un pre campionato in cui la squadra di mister Bocchetti aveva entusiasmato. Il tecnico ha subito spronato la squadra: "La sconfitta ci deve servire come spunto per il percorso di crescita". Stasera spazio al tridente offensivo con l’esperto De Nipoti a fare da suggeritore dietro alla coppia di attaccanti formata dal gioiello Vavassori e il centravanti Cissè, atteso al salto di qualità a 22 anni dopo tre stagioni - tra serie B, serie C e un’esperienza in Svizzera al San Gallo - in cui non ha mai trovato l’attesa continuità. Dietro Obric con Navarro, in mediana Pounga e Panada, con Idele a destra. Attenzione al Casarano che nella prima giornata ha impattato per 0-0 contro il Trapani.

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Pardel; Del Lungo, Obric, Navarro; Idele, Pounga, Panada, Ghislandi; De Nipoti; Vavassori, Cisse’. All. BocchettiFabrizio Carcano