Serie C, le avversarie della Vis nella corsa playoff. La Ternana regina del mercato. Milico e Brignola valore aggiunto

È la Ternana la regina del mercato invernale del girone B. La squadra di Ignazio Abate, ad una rosa di assoluto valore, è riuscita infatti ad aggiungere diversi profili di livello in ogni zona di campo. Tuttavia appare il reparto offensivo quello maggiormente rinforzato con due colpi di categoria superiore. I nomi sono quelli di Millico e Brignola, entrambi con esperienza nella massima serie. Se infatti il classe 2000 Vincenzo Millico può già vantare 30 gettoni in Serie A suddivisi tra Torino e Cagliari; Enrico Brignola con il Benevento ha trovato per tre volte anche la via della rete.

Pronti all’uso lo sono anche il centrocampista Andrea Vallocchia, ex leader della Triestina, e il difensore Nicolò Fazzi dalla Lucchese. Gli acquisti nelle ultime ore del mediano classe 2005 Aaron Ciammaglichella e del portiere Pietro Passador hanno concluso un mercato, che a differenza delle altre compagini in lotta per il primato, non ha previsto cessioni di rilievo. Infatti l’unico movimento in uscita è stata la risoluzione con il Verona del prestito di Nicola Patanè, centrocampista classe 2004 mai utilizzato da Abate.

Per Pescara ed Entella il mercato è stato invece molto movimentato sia in entrata che in uscita. La formazione abruzzese ha aggiunto esperienza in ogni reparto, soprattutto in quello arretrato. Il nome di Gaetano Letizia, terzino destro che vanta oltre 50 presenze e 4 gol con la maglia del Benevento in serie A, è indubbiamente il più altisonante.

Insieme a lui si sono aggiunti all’organico di mister Baldini anche il difensore centrale Edoardo Lancini, il centrocampista Erdis Kraja e l’attaccante Thomas Alberti. Le cessioni importanti sono state invece 2: quella del bomber Edoardo Vergani al Sudtirol e quella del centrocampista Georgi Tunjov al Pineto. Molto attiva anche la Virtus Entella che nel mese di Gennaio ha rimpiazzato ben tre titolari. Antonio Boccadamo ha infatti sostituito Davide Zappella nel ruolo di terzino destro, Andrei Motoc il difensore centrale Claudio Manzi e Nermin Karic ad Antonis Siatounis sulla mediana. Inoltre ha lasciato la Virtus anche l’esperto attaccante Claudio Santini sostituito dall’ex Trapani Maguette Fall.

Hanno invece adottato una strategia simile Torres e Vis Pesaro. Se i biancorossi hanno confermato il blocco titolare, prestando soltanto Juan Molina alla Spal per sostituirlo con il giovanissimo Nicolò Lari; i sardi hanno prestato al Sestri Levante il trequartista Patricio Goglino andandolo a rimpiazzare con il promettente Michele Carboni. Il classe 2004 è stato acquistato a titolo definitivo dal Cagliari dopo un’ottima prima parte di stagione con la Ternana, in cui ha collezionato tredici presenze, 2 gol e 3 assist, un cammino che conferma tutte le sue qualità e che non è passato inosservato.

Lorenzo Mazzanti