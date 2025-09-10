Serie c, orange attesi dalla dolomiti bellunesi. Alcione, Cusatis si gode la partenza sprint. È caccia al primo successo in trasferta

L’Alcione Milano continua a viaggiare spedito in questo avvio di stagione, confermandosi tra le squadre più solide e organizzate del Girone A di Serie C. Dopo il ko esterno con il Cittadella, gli orange sono tornati al successo battendo 1-0 il Lumezzane allo stadio Breda. Ancora una volta con il minimo scarto, ma il massimo risultato: seconda vittoria casalinga consecutiva (entrambe con clean sheet) e una classifica che inizia a sorridere. Prestazioni convincenti, gruppo compatto e una chiara identità tattica: questi i segnali migliori emersi da un avvio di campionato che alimenta entusiasmo, ma anche consapevolezza dei margini di crescita.

Il tecnico Giovanni Cusatis, a fine gara, ha sottolineato la bontà del lavoro svolto: "Dobbiamo continuare così, ma sono contento di quello che stiamo facendo. Abbiamo cambiato tanto rispetto all’undici iniziale delle prime giornate: Invernizzi, Bright e Scuderi non partivano titolari da un po’, ma hanno risposto bene". L’Alcione si sta dimostrando capace di alternare qualità e pragmatismo, intensità e letture mature. Merito anche di una fase difensiva curata nei dettagli.

Sabato pomeriggio la squadra sarà attesa dalla trasferta contro la Dolomiti Bellunesi, neopromossa ancora a secco di vittorie nelle prime tre giornate (due pareggi e una sconfitta). Un altro test probante per misurare ambizioni e continuità.

Matteo Baconcini