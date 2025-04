Serie C: Pergolettese in cerca di salvezza nel derby cruciale contro Pro Patria

Il girone A di Serie C è giunto agli ultimi 90’ della regular season con una situazione piuttosto chiara. In effetti mancano ancora alcuni dettagli per definire il quadro stagionale, ma, in chiave lombarda, il grosso dei verdetti è già stato emesso. In estrema sintesi FeralpiSalò (come miglior terza dei tre raggruppamenti), Albinoleffe, Renate, Giana Erminio e Atalanta Under 23 sono già sicure di partecipare ai playoff insieme a Virtus Verona e Trento.

Rimane da decidere se l’ultimo posto utile se lo aggiudicherà il Novara, che giocherà in casa di una Triestina affamata di punti per uscire in extremis dai playout, oppure un Arzignano che si trova a -2, ma che ospiterà una FeralpiSalò già con la testa ai playoff. Fuori dagli spareggi per sognare la B, ma salve senza altri patemi Alcione, Lecco e Lumezzane.

Stando così le cose, la lombarda al centro dell’attenzione in occasione del turno conclusivo di venerdì 25 aprile è la Pergolettese. I cremaschi si presentano a quest’ultima tappa con due lunghezze di vantaggio sulla Pro Vercelli e tre sulla Triestina. Un bottino insufficiente per mettere al sicuro i gialloblù di Giacomo Curioni (nella foto) e così il derby al “Voltini“ con la Pro Patria (già sicura di disputare i playout) diventa cruciale.

Una vittoria regalerebbe alla Pergolettese la certezza della salvezza, mentre in caso contrario a Crema si dovrà trepidare sino in fondo per conoscere il risultato di Triestina-Novara e, soprattutto, Pro Vercelli-Renate.

