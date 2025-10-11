Serie C. Pergolettese, missione continuità: "Il pari di Brescia ci ha caricato»

Derby lombardo oggi pomeriggio tra Pergolettese e Alcione alle ore 17.30 allo stadio Voltini. I cremaschi cercano conferme dopo il brillante pareggio a Brescia. Nella rifinitura di ieri confermato il classico 4-3-3 di Giacomo Curioni: "Vogliamo continuare la striscia utile e davanti ai nostri splendidi tifosi faremo di tutto per ottenere punti. La sfida di Brescia - le parole dell’allenatore - ha lasciato tanta autostima nei ragazzi che in questa settimana di lavoro hanno preparato al meglio questa difficile gara".

Sugli avversari: "Contro l’Alcione l’aspetto tattico sarà importante, loro sono squadra di medio-alto valore e lo stanno dimostrando in questo avvio di stagione. È un ostacolo duro come lo sono tante partite in questo campionato super equilibrato. Mi aspetto un ulteriore step di crescita nella gestione degli aspetti tecnici e tattici e anche di quelli emotivi".

Pergolettese (4-3-3): Cordaro; Aidoo, Bane, Lambrughi, Capoferri; Dore, Arini, Careccia; Parker, Tomaselli, Ferrandino. All. Curioni. Raffaele Sisti