Serie C. Pro Patria a Novara: "Compattezza e grinta. Ora basta sconfitte»

BUSTO ARSIZIO (Varese) Oggi, alle ore 15, derby del Ticino per la Pro Patria che al Silvio Piola fa visita al Novara. Tra i tigrotti possibile esordio del nuovo attaccante Daniele Rocco, ex Lecco. Nella conferenza di vigilia il tecnico Riccardo Colombo (nella foto) ha dichiarato: "Una partita così si prepara da sola. Siamo in una brutta situazione di classifica, le motivazioni non mancano. Abbiamo lavorato su di noi, sulla fase difensiva, è arrivato Rocco, che ci può dare qualche alternativa in più. Sarà una partita di tanti duelli: lì dobbiamo vincere, perché l’obiettivo primario è non subire gol e interrompere la striscia di sconfitte".

VENTIQUATTRESIMA GIORNATA: FeralpiSalò-Pergolettese 1-2. Oggi ore 15 Atalanta U23-Lumezzane, Novara-Pro Patria, Renate-Virtus Verona, Clodiense-Arzignano; ore 17.30 Padova-Pro Vercelli (17.30); domani ore 15 Vicenza-Alcione; ore 17.30 AlbinoLeffe-Giana, Caldiero-Trento, Triestina-Lecco.

CLASSIFICA: Padova 61; Vicenza 53; FeralpiSalò 45; Atalanta U23 40; Trento 37; AlbinoLeffe, Alcione 35; Renate 34; Novara 33; Lumezzane 31; Virtus Verona, Arzignano, Giana, Pergolettese 27; Pro Vercelli 26; Lecco 25; Triestina 19; Pro Patria 18; Caldiero 16; Clodiense 14. Luca Di Falco