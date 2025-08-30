Serie C. Renate e Giana, derby agli antipodi. Ospiti a Meda per riscattarsi

Derby già agli antipodi tra Renate e Giana, oggi alle 18 al Città di Meda. L’incrocio ai playoff di maggio, vinto nel recupero dai biancazzurri, è un lontanissimo ricordo. La Giana è partita con il freno a mano ed è reduce dal ko col Trento, dopo essere stata eliminata in Coppa Italia dall’Atalanta U23: "Dobbiamo crescere a livello di aggressività e tenuta mentale, ci stiamo allenando per questo, ma serve tempo per un percorso nuovo", le parole dell’allenatore Vinicio Espinal. In settimana, ufficializzato il centrocampista Alessio Rizzo, dal Ravenna. Sempre indisponibile, però, la "stellina" Gabbiani (29 gol l’anno scorso con la Primavera della Cremonese) a cui si aggiunge Ferri.

Per i nerazzurri, invece, due new entry: l’esterno Alessandro Ovalle Santos (proveniente dalla Primavera Sampdoria) e la punta Nicola Anelli (Pergolettese). Il tecnico Luciano Foschi ha applaudito la doppia vittoria contro la Pergolettese in campionato e coppa. E chiarito: "Bene a livello di compattezza, ma in ripartenza dobbiamo sprecare meno".

RENATE (3-4-2-1): Nobile, Spedalieri, Auriletto, Riviera; Ghezzi, Bonetti, Delcarro, Ruiz; Calì, Kolaj; Karlsson. All. Foschi.

GIANA (3-5-2): Mazza; Alborghetti, Piazza, Colombara; Previtali, Lamesta, Marotta, Pinto, Ruffini; Capelli, Akammadu. All. Espinal.

Luca Mignani