Serie C, Rondinelle reduci da una cinquina alla Pro Vercelli. Union Brescia, Diana verso la sfida da grande ex. Giani tenta il recupero per l’esordio al Città di Meda

L’Union Brescia ha ripreso ieri gli allenamenti con una doppia seduta a Salò. Dopo la pausa, la formazione biancazzurra è tornata al lavoro con l’attenzione già alta verso il match che sabato la condurrà in casa del Renate. Per capitan Balestrero e compagni non sarà facile ripetere la splendida prova ammirata con la Pro Vercelli al “Città di Meda“, uno stadio che Aimo Diana conosce molto bene per aver allenato i nerazzurri dal 2018 al 2021. Il tecnico mette in guardia i suoi giocatori: "Dobbiamo giocare sempre con la giusta mentalità e avere continuità e trovare i nostri equilibri e lavorare per continuare a crescere. Troveremo avversari che ci creeranno problemi, a cominciare dal Renate, dove sabato ci attende una partita molto difficile".

Sul fronte della squadra, mentre Vesentini, Pilati e Sorensen continuano a lavorare a parte per rientrare dai rispettivi infortuni, i prossimi giorni saranno decisivi per la presenza o meno a Meda di Giani. L’attaccante arrivato all’ultimo giorno del mercato si sta preparando a ritmo sostenuto per raggiungere rapidamente la giusta condizione ed offrire così un’altra opportunità in attacco a mister Diana, che in avanti, per due posti, può già scegliere su punte come Maistrello, Vido e Spagnoli. Un’abbondanza che può rivelarsi preziosa.

Luca Marinoni