Serie C, statistiche e novità. La Vis non vince la prima gara dall’1-0 con il Palermo dell’88-89

Sta per iniziare l’edizione numero 67 della Serie C nazionale, la cui nascita si può far risalire al 1959-60, quando fu costituita la

Lega nazionale semiprofessionisti. Da allora si sono avute la C unica a tre gironi (prime 19 edizioni e ultime 11), la C1 e C2 (30

edizioni) e la Prima e Seconda divisione (6). La Vis è alla sua 36ª partecipazione (finora 14 C unica, 8 C1, 13 C2). In precedenza ha preso parte anche a 8 campionati della vecchia C (anni Trenta-Quaranta). La Reggiana è la società ad aver vinto più volte la Serie C (6 volte) davanti al Modena (5). Per le Marche: Ascoli 3, Samb, Ancona e Fermana 1.

Blasone. Dal 2006 la Figc redige la classifica delle prime 100

società italiane in base alla tradizione sportiva. Vi figura anche la Vis. Per il girone B sono 13 le società rappresentate; nell’ordine Livorno (28°), Ascoli (34°), Perugia (38°), Ternana (52°), Arezzo (58°), Samb (59°), Rimini (67°), Ravenna (71°), Carpi (86°), Torres (91°), Forlì (93°), Pontedera (96°), Vis Pesaro (100°).

Valori rose. Delle squadre del girone B, la Juventus NG è quella con il valore della rosa più alto secondo le quotazioni Transfermarket: 19,45 milioni, e non c’è da stupirsene. Al secondo posto l’Arezzo (7,03), davanti ad Ascoli (6,30) e Torres (5,38). La Vis figura all’11° posto con 4,05 milioni. Al 20° e ultimo posto la Samb con 2,44 milioni.

Penalizzazioni. Cinque società fra le 60 dei tre gironi partiranno col segno meno: Trapani (8 punti), Triestina (7 più altri in arrivo) e Foggia (3), alle quali si aggiungono Ternana e Rimini che la riceveranno a breve per inadempienze recenti. Altre accusano problemi già adesso. Per tutte, c’è la dura scadenza di marzo sugli indici di liquidità, propedeutica alle iscrizioni della stagione successiva.

Debutti Vis. Dal ritorno in C (2018-19) la Vis non è mai riuscita a vincere al debutto: 4 sconfitte e un pari in trasferta (3-0 a Sassari un anno fa), un pari e una sconfitta in casa. Zero vittorie anche nel quinquennio di C1 a inizio Duemila (3 ko, 2 pari). Per trovare una vittoria all’esordio, a livello di C maggiore, bisogna scendere all’88-89: Vis-Palermo 1-0.

Novità regolamentari. Due le più importanti nel campionato che va ad incominciare domani e che segnano una svolta rispetto al passato. La regola degli 8 secondi per i portieri, scaduti i quali l’arbitro (dopo aver contato gli ultimi 5 a braccio alzato) assegnerà un calcio d’angolo alla squadra opposta. E il Var a chiamata (Fvs), ovvero la possibilità per gli allenatori di chiedere la revisione al monitor di un episodio dubbio (massimo due richieste per squadra a partita). Quattro le tipologie applicabili: 1) gol non gol; 2) rigori; 3) cartellini rossi diretti; 4) scambi di persona.