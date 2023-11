Serie D: 1-1 in trasferta. L’Orvietana riprende la marcia. Marsili firma il pari a Ghiviborgo

GHIVIBORGO

1

ORVIETANA

1

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi; Turini, Vecchi, Sanzone, P. Carcani; Campani, Signorini (15st Poli), Carli (22’st Nottoli); Giannini (23’st Gibilterra), T. Carcani, Orlandi (3’st Lepri). A disp.: Masini, Bura, Cristofani, Russo, Vitrani.

All.: Scarci.

ORVIETANA (4-2-3-1): Marricchi; Caravaggi, Vignati, Siciliano (18’st Congiu), Lorenzini; Ricci (24’pt Manoni), Greco; Veneroso (40’st Santi), Stampete (30’st Di Natale), Fabri; Marsilii (38’st Osakwe). A disp.: Rossi, Labonia, Ciavaglia, Mafoulou.

All.: Fiorucci.

Arbitro: Spinelli di Cuneo (De Giulio di Nichelino – Aimar di Nichelino).

Marcatori: 16’pt Carli (G), 32’pt Marsilii (O)

NOTE: espulso Manoni (O) al 40’st per doppia ammonizione.

Ammoniti: Signorini, P. Carcani, T. Carcani, Vecchi, Poli (G), Siciliano, Osakwe (O).

GHIVIZZANO - L’Orvietana riprende subito la marcia, dopo il ko nel recupero infrasettimanale contro il Poggibonsi, e lo fa pareggiando 1-1 in casa del Ghiviborgo. Una partita ricca di spunti, di bel gioco, sempre aperta ad ogni risultato, finisce con la divisione della posta in palio. L’Orvietana si presenta a Ghiviborgo senza Orchi squalificato, con Gomes infortunato e Ricci che stringerà i denti, ma dovrà uscire nel primo tempo. Fiorucci propone Marsilii in attacco, con a supporto Veneroso, Stampete e Fabri. Formazione offensiva dunque e infatti la prima occasione è per i biancorossi, quello di Veneroso è una sorta di rigore in movimento, ma l’attaccante manda la palla fuori di un niente. Salgono sugli scudi i padroni di casa e ci vogliono tre interventi di Marricchi a lasciare la porta inviolata. Al quarto d’ora il Ghiviborgo passa grazie al gran colpo di testa di Carli che anticipa la difesa biancorossa. Sembra un momento no per i ragazzi di Fiorucci, poco dopo gol subìto infatti il capitano Ricci deve chiedere il cambio. Entra Manoni e proprio sullo spunto del neoentrato arriva il pareggio: il gran tiro dalla distanza di Manoni si stampa sulla traversa, sulla ribattuta è Marsilii il più veloce di tutti ad arrivare sulla palla e a rimettere così in parità l’incontro.

La partita è gradevole, le squadre si affrontano a viso aperto, nella ripresa da segnalare l’incrocio dei pali colpito da Marsilii e l’espulsione di Manoni nel finale che frena un po’ l’Orvietana.

La squadra però non rischia più e porta a casa un buon punto, dimostrandosi a livello di una formazione che, fin qui, in casa aveva vinto quattro partite su cinque.