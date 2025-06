Serie D 2025-26: sette squadre marchigiane in campo, Maceratese nuova entrata

Saranno sette e non più nove le squadra marchigiane che prenderanno parte al prossimo campionato di serie D. Sono infatti retrocesse due squadre: la Fermana e la Civitanovese, di contro è salita in serie C la Sambenedettese che ha lasciato il posto alla new entry Maceratese, appena promossa dall’Eccellenza. Faranno parte del raggruppamento in cui saranno inserite le marchigiane, queste squadre: Atletico Ascoli, Ancona, Castelfidardo, Maceratese, Fossombrone, Recanatese e Sambenedettese. Per il Fossombrone si tratta della terza stagione consecutiva in serie D con l’onere e l’onore di essere da due anni l’unica società a rappresentare in questa categoria nazionale la Provincia di Pesaro-Urbino.

Under. Nelle singole gare della prossima stagione 2025-26, le società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno tre calciatori nati rispettivamente dal 1° gennaio 2005, dal 1° gennaio 2006 e dal 1° gennaio 2007 in poi.

Meno squadre. Per il prossimo campionato ci sarà anche la riduzione dell’organico, il numero delle partecipanti non sarà più di 168 ma di 162 squadre, quindi 6 in meno con la conseguenza che spariranno i gironi a 20 e ci saranno solo 9 raggruppamenti da 18 squadre.

Ripescaggi. In serie D saranno possibili solo se al termine utile per le iscrizioni, le ammesse saranno inferiore a 162. La procedura di ripescaggio seguirà un’alternanza ben definita: prima una squadra retrocessa dalla serie D e poi una proveniente dall’Eccellenza. Non potranno essere inserite nella graduatoria dei ripescaggi le squadre retrocesse direttamente in Eccellenza nella stagione appena conclusa (vedi la Fermana) e quelle già ripescate nelle stagioni 2023-24 e successive. Avranno invece le priorità le squadre perdenti gli spareggi playout come la Civitanovese che però sembra (stando a una ipotetica graduatoria) lontano dai primi posti, quelle retrocesse senza disputare i playout a causa della forbice di punti pari o superiori a 8 e infine le perdenti gli spareggi promozione tra le seconde classificate dell’Eccellenza regionale (e non è il caso della K Sport che è stata eliminata nelle semifinali).

Juniores. Il Dipartimento Interregionale ha inoltre decretato che nelle singole gare del Campionato Nazionale "Juniores- Under 19" possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. È consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori "fuori quota", dei quali due nati dal 1° gennaio 2006 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all’età massima. am.pi.