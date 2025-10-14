Serie d. Bellinzaghi-Pavia arriva l’esonero. Brognoli e Scalise in pole position

Cambio tecnico in casa Pavia, dopo la sconfitta esterna rimediata domenica a Brusaporto. La dirigenza azzurra ha comunicato nel tardo pomeriggio di ieri l’esonero di Stefano Bellinzaghi (nella foto Ac Pavia), l’artefice della promozione dall’Eccellenza alla D della scorsa stagione. Il tecnico milanese paga un’inizio di stagione disastroso, con solo tre punti totalizzati in sette gare e la sola vittoria contro i cugini dell’Oltrepò. Troppo pochi per una squadra formata da giocatori top per la categoria, sulla carta tra le favorite per il salto. In questo primo mese e mezzo di campionato ci sono stati continui cambi di formazione e modulo che hanno creato confusione tra i giocatori. Di qui la decisione del presidente Nucera e dei suoi più stretti collaboratori di cambiare guida tecnica per dare una scossa a tutto l’ambiente: il Pavia è al penultimo posto in piena zona retrocessione diretta. Ufficializata anche la cessione al Sangiuliano City di Nicholas Saggionetto. Per la panchina, tra i possibili sostituti di Bellinzaghi, Stefano Brognoli, l’anno scorso al Sant’Angelo, avvistato in tribuna proprio a Brusaporto. In corsa anche Manuel Scalise, Corrado Cotta e Stefano Rossini. Il sodalizio di via Alzaia, tramite il nuovo ds Nicola Raso, dovrebbe annunciare oggi il nome del nuovo tecnico in modo da cominciare la settimana di allenamenti in vista della sfida fondamentale di domenica prossima allo stadio Pietro Fortunati, contro il fanalino di coda Nuova Sondrio. Raffaele Sisti