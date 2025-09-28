Serie d. Cannara a Sansepolcro: Armillei grande ex

Ripartire dal finale di gara di mercoledì scorso contro il Grosseto. É l’imperativo di un Cannara che fa visita al Sansepolcro in un derby che, altro non è che un bis della finale di Supercoppa dello scorso 20 agosto, con le due matricole a sfidarsi. Al Bernicchi finì 3-0 per i biturgensi con doppietta di Bocci e gol di Belli. Al Buitoni però, nella quinta giornata del girone E di serie D, con fischio di inizio alle 15, sarà tutta un’altra partita e il primo a saperlo è proprio Armillei che sarà sicuramente accolto fra gli applausi a Sansepolcro. Due campionati di Eccellenza vinti nelle ultime tre stagioni per il tecnico folignate che i biturgensi hanno praticamente adottato. Non ci sarà spazio per le emozioni perché il Cannara ha vinto solo una partita nelle prime 4 e i 3 punti, conquistati tutti nell’ultima trasferta a Terranuova, non fanno dormire sonni tranquilli. Dall’altra parte c’è un Sansepolcro che, passo dopo passo, sta scalando la classifica, ma Davide Ciampelli non vuole cali di tensione da parte dei suoi. Il Cannara poi ha dimostrato di non mollare mai, rischiando di rimontare anche contro una corazzata contro il Grosseto, trovandosi sotto 3-0 dopo un’ora.