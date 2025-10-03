Serie D. Cannara, ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Cedrico Gnazale

É sempre mercato fra i dilettanti. A partire dalla serie D, con il Cannara che ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista ivoriano classe 2007 Cristo Cedrico Gnazale, proveniente dal Grosseto, e subito a disposizione di Armillei per la sfida interna in programma domenica contro il Montevarchi.

In Promozione colpo nel reparto arretrato per il Bevagna. Il ds Buccioli ufficializza l’arrivo dell’ex Foligno e Pontevalleceppi Filippo Mattia (89), subito a disposizione per la trasferta di Piegaro.

Doppio ingaggio invece in casa Campitello. Il dg Gambini ha definito gli arrivi del centrocampista classe 2006 Lorenzo Mascherucci dalla Narnese e del difensore classe 1993 Federico Giubilei dall’Olympia Thyrus. Entrambi saranno a disposizione di Lucà per la trasferta in casa del Cerqueto.

Il tutto nella settimana che ha visto un numero record di cambi in panchina. In Eccellenza Riccardo Caporali ha preso il posto di Emilio Grilli al timone della Nuova Alba. In Promozione, invece, Renato Borgo è il nuovo allenatore dell’Umbertide Agape al posto di Matias Pacciarini. Cambio di guida tecnica anche all’Arna con Paolo Venarucci che è subentrato al dimissionario Diego Gigliarelli. Avvicendamento in panchina anche nel girone B di Promozione con Umberto Marino al posto del dimissionario Luca Bellucci.