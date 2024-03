Serie D. Città di Castello, c’è il derby a Pierantonio. I biancorossi puntano a riscattare il ko dell’andata

CITTA’ DI CASTELLO - Dopo la sconfitta contro l’Atletico BMG, sulla quale in casa biancorossa nessuno ha eccepito vista l’indubbia caratura dell’avversario, per i ragazzi di Antonio Armillei arriva il derby a Pierantonio, contro i padroni di casa reduci dal rotondo successo per 3-0 in quel di Lama, con Morlandi protagonista. All’andata il Pierantonio violò il “Bernicchi” in rimonta coi gol di Aronni e Salis, ma quello di novembre era un Città di Castello ancora in fase di costruzione e rodaggio. Quella di oggi invece è una squadra che nel girone di ritorno ha inanellato, fino a domenica scorsa ovviamente, una serie di risultati utili che le hanno permesso di allontanarsi dalle zone caldissime della classifica. In fondo le ultime della classe viaggiano a ritmi bassissimi per cui rimane per le due compagini, separate da 5 punti, posso guardare al futuro con motivata fiducia. Per la truppa biancorossa è necessario però tornare a fare risultato e mettere altro fieno in cascina ma va fatta attenzione a un Pierantonio in salute che tra le mura amiche ha colto 15 dei 33 punti in classifica senza mai pareggiare (5 vittorie e 6 sconfitte) con soli 9 gol fatti. Le due squadre hanno uno squalificato per parte, entrambi espulsi sette giorni fa: Dell’Orso per il Città di Castello, l’allenatore Bruni per il Pierantonio che era assente anche nella partita di andata. Non ci dovrebbero essere sorprese negli undici che scenderanno in campo.

CASTELLO: Palazzini, Vassallo, Caruso, Capezzuto, Tersini, Cusanno, Pupo Posada, Mattei, Giannò, Peluso, Giabbecucci.

Arbitro: Palombi di Terni.