Serie D. Città di Castello chiamato a invertire la rotta. Al "Bernicchi» arriva il Pontevalleceppi

CITTA’ DI CASTELLO - Penultima di andata in casa per il Città di Castello che deve assolutamente cambiare il trend negativo che va avanti da un po’ di settimane, soprattutto tra le mura amiche del “Bernicchi” dove Zanchi e compagni hanno vinto solo due partite sulle sei disputate, perdendone quattro senza aver mai pareggiato. L’ultima gioia davanti ai propri tifosi risale addirittura al 22 ottobre contro la Nestor mentre l’ultima gioia è della settimana successiva in trasferta contro la BMG. E il quintultimo posto in classifica non può lasciare minimamente tranquilla la truppa di Antonio Armillei che si trova in piena zona play out e per ora non ha effettuato movimenti di mercato in questa finestra dicembrina. Quindi è necessario tornare rapidamente a fare punti per chiudere tra oggi e domenica prossima col Castiglion del Lago in modo tale di ripartire nel nuovo anno con qualche certezza, e soprattutto qualche punto in più. Con tre punti in più dei biancorossi in classifica e zero vittorie esterne, il Pontevalleceppi è reduce dal rotondo 4-1 ai danne della Nestor che ha visto Dragoni, a segno due volte, come grande protagonista. Sul fronte Città di Castello invece a fronte di discrete partite a livello di gioco non si riesce a raccogliere molto e soprattutto a chiudere le partite. Anche domenica a Terni l’iniziale vantaggio di Peluso è stato rimontato in pochi minuti dai padroni di casa. Insomma c’è molto da lavorare

C. DI CASTELLO: Stefanelli, Lavano, Caruso, Croce, De Vitis, Capezzuto, Pupo Posada, Rinaldi, Giannò, Peluso, Mattei.

Arbitro: Gian Lorenzo Uccelli di Perugia (Krriku e Bacci).