Serie D. Desenzano-Pro Sesto, assalto alla testa. Chi vince può insidiare il primato

Domani la decima giornata del girone D di serie D potrebbe cambiare volto al vertice della classifica. Si sfidano infatti le prime quattro della classifica per un turno-verità del quale è pronto ad approfittare il Desenzano. La squadra di Gaburro si sta riavvicinando alla vetta e la gara interna con la Pro Sesto (18 punti), attualmente seconda, rappresenta una ghiotta occasione per realizzare il sorpasso per l’ambiziosa compagine gardesana, che insegue con una sola lunghezza di distanza. Se poi la Pistoiese, appaiata al Desenzano, riuscirà a frenare il Lentigione capolista (a 19 punti), la formazione gardesana potrebbe addirittura volare al comando.

Rimanendo in chiave bresciana, anche la blasonata Pro Palazzolo punta a risalire la graduatoria e, in tal senso, l’incontro casalingo con il Tuttocuoio fanalino di coda ha tutto il sapore di un’opportunità assolutamente da non mancare. Nel programma di domani, poi, merita un occhio di riguardo il duello brescian-bergamasco tra Rovato Vertovese (società che comprende al suo interno entrambe le anime) e Trevigliese. Una partita importante perché, al di là di possibili motivi campanilistici, mette in palio punti che valgono doppio in chiave salvezza. La matricola franciacortina vuole sfruttare il fattore campo per allontanarsi in modo significativo dalle zone calde, mentre la compagine orobica è determinata a rilanciarsi nello lotta per non retrocedere proprio nel duello diretto.

Luca Marinoni