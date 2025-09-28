Serie D. E’ la domenica del big-match. San Donato, c’è lo Scandicci

Per il campionato di Serie D sta per concludersi il primo tour de force stagionale dopo il turno infrasettimanale. Le squadre tornano in campo per la terza gara in una settimana con la 5ª giornata del girone "E", ricca di emozioni. Il piatto forte è senza dubbio il derby San Donato Tavarnelle -Scandicci, una sfida che torna dopo un periodo di assenza. Alle 15, appuntamento al "Pianigiani" con i gialloblù di Bonuccelli, in ottima forma e con il morale alle stelle per il successo ottenuto sul campo del Camaiore. La prima vittoria esterna, che ha consolidato il primo posto in classifica, frutto di un avvio di campionato nettamente superiore ai precedenti. Ma, il San Donato non può permettersi distrazioni: lo Scandicci è un avversario temibile. Per superare la difesa ospite, il San Donato punta su Ciravegna, Senesi, Rotondo e Doratiotto. Sul fronte opposto, lo Scandicci arriva carico dopo la buona prova contro il Siena, pronto per affrontare il derby.

Dopo la debaclè a Prato, la squadra di Taccola ha dimostrato grande reazione: trascinata da un super Valentini, è arrivata una rimonta fondamentale che ha smosso la classifica e ridato morale al gruppo. I Blues sanno che con la giusta determinazione possono duellare alla pari, pur sapendo di fare a meno degli infortunati Poli, Guidelli e Aprili. Il tecnico Taccola potrebbe riproporre la stessa formazione impiegata con il Siena, con Arrighini, Chiaverini e Mugelli in attacco. Infine, arbitra Trombello di Como, coadiuvato da Bonicelli (Bergamo) e Pagano (Brescia).

Giovanni Puleri