Serie D. Foligno, entusiamo e carica. Ora Grosseto fa meno paura

Il rotondo successo arrivato contro il Montevarchi consentirà ai falchetti di preparare in un clima di serenità la difficile trasferta sul terreno del Grosseto, castigato all’esordio dal Seravezza. Scivolone che non cancella le ambizioni di primato degli uomini di Indiani che rimangono i più gettonati per il salto di categoria. Impegno, che da oggi alla ripresa degli allenamenti, l’allenatore Alessandro Manni metterà in guardia, consapevole della potenzialità della squadra maremmana che aspetta il Foligno per riscattare il passo falso della partita inaugurale del campionato di serie D. Intanto all’interno del popolo biancazzurro, protagonista di una splendida coreografia sugli spalti gremiti del Blasone, non si ancora spento l’eco della splendida prestazione offerta dall’intero collettivo di Manni. "Se avessi la possibilità di domandare a chi ha visto la partita se si è divertito – questa una parte dell’analisi del dopopartita del tecnico – tutti mi risponderebbero di sì. I meriti spettano alla squadra a cui ho fatto i complimenti. A livello personale la qualità che ho visto durante la prima frazione di gioco, posso dire che è la migliore di aver osservato da quando sono alla guida dei falchetti. Possiamo e dobbiamo fare anche meglio. Continuare a lavorare per eliminare quel pizzico di disattenzione che ha consentito al Montevarchi di fare i due gol. Però, lo ripeto sono più che orgoglioso. La ciliegina sulla torta sono i tifosi e i ‘ragazzini’ entrati nel finale che hanno fatto benissimo". Considerazioni che fotografano le qualità del Foligno che corre, capace di fare pressing e dialogare a meraviglia tra i reparti. Ingredienti che al momento sono le armi vincenti, segnali che lasciano ben sperare per il futuro. Anche se il prossimo turno vedrà il Foligno impegnato sul terreno del Grosseto.

Carlo Luccioni