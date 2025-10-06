Serie D. Foligno sprecone e distratto, ora si guarda avanti. Il club cerca profili per sostituire Morlandi e Schiaroli

FOLIGNO – Foligno incerottato sì, ma anche sprecone. Potrebbe essere questa la fotografia della sconfitta, troppo pesante, subita dai falchetti nel derby con l’Orvietana. Foligno, tempestivo nel riequilibrare subito il risultato dopo il vantaggio dei biancorossi ma poco concreto nel finalizzare l’azione nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. Minuti, durante i quali il Foligno, carico dopo il pareggio firmato da Tomassini, ha fallito in tre circostanze l’opportunità sprecate che ha negato di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. "Purtroppo, in fase di realizzazione – a recriminare è il ‘diesse’ Filippo Petterini- nella circostanza non siamo riusciti ad essere stati cinici. Certo, la frenesia per fare risultato e regalare un sorriso a Morlandi e Schiaroli ha pesato ma niente da rimproverare per i loro sostituiti ma, sono defezioni che non possono essere ignorate Quello che voglio dire – aggiunge Petterini – è che il nostro collettivo è di livello ma, è altrettanto vero che la rosa non è cosi numerosa per fronteggiare situazioni di emergenza che fanno sentire il proprio peso". Alle recriminazioni per le occasioni sprecate, Petterini evidenzia quanto accaduto nei secondi 45 minuti. "Premesso che l’Orvietana rientrata in campo dopo l’intervallo ha esercito una maggiore pressione ma, è altrettanto vero che nonostante ciò il Foligno ha avuto il controllo della situazione, aspettando il momento giusto per colpire. A sorpresa, invece, è stata l’Orvietana a trovare il guizzo vincente che nell’arco di 4 minuti ha ribaltato il risultato. Peccato, perché il 3 a 1 finale è un risultato troppo pesante". Intanto mentre il Foligno si prepara per il confronto di Coppa Italia, al Blasone mercoledì contro l’Atletico Ascoli, fischio di inizio 16.30 la società rimane alla finestra per individuare due profili per sostituire gli infortunati Schiaroli e Morlandi.

Carlo Luccioni