Serie D. Fossombrome, il bicchiere è mezzo pieno:: "Mai subìto il Matese, è mancato solo il gol»

E’ mancato il colpo del k.o. ma un punto fa sempre classifica. E quindi il bicchiere a Fossombrone è visto mezzo pieno. Un pareggio a reti inviolate che allunga la striscia positiva di un team che gioca bene, si gode la sua ottima classifica e che ha creato attorno a sé un clima di entusiasmo e partecipazione, la riprova anche nel turno infrasettimanale dell’altro ieri con il Matese dove il pubblico sugli spalti (guidati dai fantasistici ragazzi del ‘Botty’) ha incitato costantemente degli uomini del presidente Nardini. "Contro il Matese – osserva l’allenatore della squadra metaurense Michele Fucili – abbiamo cercato la via della rete fino alla fine ma l’avversario è stato bravo a chiudere tutti i varchi. Abbiamo creato tre o quattro palle gol importanti ma siamo stati poco lucidi sotto porta e non abbiamo concesso palle gol agli avversari. Alla luce di tutto questo credo che ai punti avremmo meritato qualcosa in più, ma prendiamo il pareggio e testa subìto alla terza partita in una settimana contro un Chieti forte e costruito per i piani alti della classifica". Il direttore generale Marco Meschini aggiunge: "Partita e pallino del gioco nostro con diverse occasioni e situazioni che non siamo riusciti a tramutare in gol. Siamo stati comunque bravi ed ordinati e non abbiamo mai subito il Matese. L’ennesimo risultato positivo che ci dà fiducia nell’affrontare la durissima partita di domenica a Chieti". "Il nostro obiettivo è chiaro (la salvezza ndr) – sottolinea l’attaccante e capitano della squadra Lorenzo Pagliari – e questo punto è importante per raggiungerlo. Non è stata una partita semplice anche se per gran parte della contesa abbiamo avuto il pallino del gioco, è un campionato molto equilibrato, non siamo riusciti ad andare in vantaggio e quindi se non si riesce a vincere molto importante è non perdere. Ora ci prepareremo per le prossime partite molto complicate. Fossombrone che dunque sale in classifica a quota 17, in un campionato che anche l’altro ieri visti i risultati si sta rilevando estremamente equilibrato, con risultati tutt’altro che scontati. "17 punti in cascina, in una classifica molto corta – fa sapere il tifoso storico del club Francesco Tramontana – e proprio alla vigilia di un trittico nel quale i ragazzi di Fucili se la vedranno contro squadre dal sangue blu e dal pedigree importante, vale a dire Chieti, L’Aquila e Campobasso in rapida sequenza". Amedeo Pisciolini