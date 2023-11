Serie D. Fossombrone, esame di maturità a Notaresco

Il Fossombrone del presidente Marcello Nardini oggi per l’ottava giornata del girone d’andata andranno a misurarsi sul difficile terreno dello Stadio "Vincenzo Savini" di Notaresco. La gara che avrà inizio alle ore 15 vedrà all’opera due compagini in salute. Due vittorie, tre pareggi e due sconfitte, con 11 gol realizzati e 13 subiti e lo score dei Notaresco che domenica scorsa ha superato in trasferta per 1 a 2 il Vastogirardi grazie ad una doppietta di Belloni. Quattro vittorie, tre pareggi e zero sconfitte invece il cammino del Fossombrone che in sette gare ha saputo realizzare 12 reti subendone cinque. "Affrontiamo una squadra che dopo un inizio un po’ stentato, nelle ultime partite ha invertito la rotta con un tabellino di marcia importante – sottolinea il tecnico Fucili – è una squadra molto organizzata e offensiva, che segna tante reti, quindi servirà una partita attenta e di organizzazione perché è un avversario che gioca molto bene. Vogliamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati. E’ una gara che ci deve dare ancora più consapevolezza e che dobbiamo affrontare come abbiamo fatto nelle ultime partite. Ogni domenica è diversa dall’altra e tutte le squadre sono organizzate. Oggi ci vorrà molta attenzione in difesa e un atteggiamento positivo da parte di tutti. E la prima delle tre partite che dovremo giocare in pochi giorni, dovremo cercare di gestire le forze e per questo sarà dato spazio alla rosa facendo qualche variazione, sia per recuperare le forze e sia perché ho fiducia in tutti. Di conseguenze è giusto dare spazio a chi in questo momento è più in condizione. Abbiamo Procacci e Bucchi infortunati e in forte dubbio Palazzi".

"Andiamo ad affrontare una squadra che ha trovato un equilibrio dopo una partenza in sordina – dice il diesse dei metaurensi Pietro d’Anzi – i risultati delle sue ultime partite lo stanno dimostrando, ha uno degli attacchi più forti del campionato, una squadra che come tutte va presa con molta attenzione". Tra i giocatori di spessore del Notaresco, Bonfiglio classe 97 con presenze in serie C e Belloni classe 2001, italo argentino con una presenza in serie B e con tante gare in serie C, considerato un lusso per la serie D. Così in campo, stadio "Savini" ore 15

NOTARESCO (3-4-2-1): Curtosi, Casella, Antezza, Ferri; Marrancone, Di Bartolo, Tringali, Forcini; Scipioni, Bonfiglio; Belloni. All. Alessandro Bruno.

(4-3-3): Marcantognini; Bianchi, Camilloni, Rovinelli, Mea, Fraternale, Conti, Pandolfi L. Germinale, Bio, Pagliari. All. Michele Fucili.

Arbiitro Davide Matina (Palermo), assistenti: Valeria Spizuoco (Cagliari) e Andrea Scionti (Roma 1). Amedeo Pisciolini