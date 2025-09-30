Serie D. Fossombrone mostra carattere. Ora bisogna imporsi sugli altri

Il Fossombrone torna da Sora (foto) con l’ennesimo pareggio della sua stagione. I padroni di casa non hanno brillato sul piano del gioco e i biancazzurri hanno saputo resistere per 90 minuti mantenendo la porta inviolata. Un pari che non entusiasma, ma nemmeno scoraggia. La squadra dimostra di avere le qualità per competere, ma deve ancora trovare la forza di imporsi nei momenti chiave. Su campi ostici come quello di Sora serve quel passo in più che ancora manca. La partita, povera di emozioni, si conclude 0-0, senza entusiasmare il pubblico presente e senza grandi rischi per entrambe le squadre. L’iniziale fase di studio ha imposto un ritmo basso, con l’equilibrio che ha dominato sin dai primi minuti. Il Sora è la prima a rendersi pericolosa con Bolò, che colpisce il palo con un tiro a giro. Il Fossombrone risponde con due tentativi di Sanè e Kyeremateng. Il secondo tempo resta sterile e neanche i cambi riescono a vivacizzare il match. A tratti le due squadre hanno mostrato lampi di gioco piacevole, con scambi rapidi sulle fasce e tentativi di verticalizzazioni che però non hanno trovato la giusta finalizzazione. L’intensità è aumentata nei minuti finali, con qualche occasione su calcio piazzato che poteva cambiare l’esito del match. Bianchini e Laukzemis restano spettatori per gran parte della gara, con il Sora che fatica a costruire occasioni e il Fossombrone incapace di finalizzare le proprie azioni. Giuliodori si dichiara comunque soddisfatto dei suoi, che hanno provato più volte a scalfire la retroguardia sorana, convinto che gli avversari fossero di pari livello, anche se "si poteva fare qualcosa in più". Per Schettino, tecnico di casa, il pareggio è un risultato da non sottovalutare, anche se lascia l’amaro in bocca per le occasioni non sfruttate. Le squadre risentono dell’impegno infrasettimanale, che ha pesato su condizione fisica e mentale. Probabilmente è mancata un po’ di cattiveria sotto porta, con gli uomini offensivi incapaci di incidere.

Gli aspetti positivi del ritorno da Sora non mancano. Il Fossombrone può contare su una rosa profonda: pur con alcune assenze, è riuscito a schierare una formazione dinamica e competitiva. Anche il Sora è alle prese con infortuni, ma ci si augura di rivedere presto giocatori chiave dei metaurensi. Uno di questi è Torri, assente per la trasferta laziale, ma atteso già dal prossimo turno. Domenica, a Fossombrone, torna il derby contro la Vigor Senigallia, a un mese dalla sfida di Coppa Italia. Gli uomini di Giuliodori puntano alla seconda vittoria stagionale nella partita più sentita della zona, ma di fronte troveranno una Vigor agguerrita e desiderosa di recuperare punti. L’augurio è di festeggiare nuovamente i tre punti, dopo quelli conquistati a Macerata.

Valerio Paganelli