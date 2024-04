Serie D Girone A. Alcione, un altro punto. La promozione è vicina

Il gol di Miculi al 94’ della trasferta a Chieri permette all’Alcione di restare avanti di sei lunghezze rispetto al Chisola nella graduatoria del girone A dei Dilettanti. Reduce dal recupero vinto mercoledì scorso contro il Gozzano, gli orange sono usciti indenni dalla seconda gara consecutiva fuori casa in pochi giorni e adesso hanno quattro partite nelle quali dovranno gestire la situazione. "È stata una partita molto combattuta sia nel primo tempo che nel secondo - sono le parole dell’allenatore Giovanni Cusatis nel post-partita di Chieri - Siamo stati bravi ad adattarci subito al campo, un campo non semplice su cui giocare. All’inizio del secondo tempo, purtroppo, c’è stato questo ribaltamento di fronte, dove il loro giocatore ha fatto un gran gol. Noi non abbiamo mai mollato e alla fine abbiamo trovato un meritato pareggio. Considerando che abbiamo giocato mercoledì e loro no, siamo stati molto bravi a tenere il ritmo alto anche nel secondo tempo. La rete di Miculi? Sono contento per Armando perché era un po’ che andava vicino al gol". Le prossime due saranno entrambe in casa, contro il Bra e il Borgosesia, ultimo in classifica.