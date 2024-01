Serie D girone A. Alcione, va bene il pari: "Sempre noi in attacco ma la palla non entrava»

La mentalità vincente si vede anche nel rammarico per uno 0-0. Quello tra Alcione e Albenga, che lascia gli arancioni nettamente in vetta al girone A della Serie D, visto che dietro la concorrenza ha molta meno continuità e non riesce a replicare ai rari passi falsi della capolista. Quello con i liguri non è nemmeno catalogabile come tale, perché i ragazzi di Cusatis hanno comunque pareggiato contro la seconda in classifica, a pari punti col Chisola otto lunghezze più in giù, in una situazione di classifica nella quale, per sperare nella promozione diretta, la squadra con un risultato su tre era quella ospite, più che quella di casa. "Spiace per i ragazzi, sicuramente meritavamo di più - dice proprio Cusatis - È stata una partita dove pure attaccando sempre noi la palla non è entrata. Alla fine loro si sono chiusi molto bene nella loro metà campo. Ci portiamo a casa questo punto. Ora dobbiamo resettare tutto da domani dobbiamo pensare alla partita contro la Fezzanese". Sì perché per le squadre del girone A c’è un turno infrasettimanale in arrivo, valevole per la ventiduesima giornata. Con l’Albenga che affronterà lo scontro diretto con l’Asti (terzo a 35 punti assieme al Città di Varese) e il Chisola in trasferta a Pinerolo. Mercoledì sera potrebbero esserci già nuovi scossoni in classifica.