Serie D, girone A. Bonaccorsi decisivo. Il Città di Varese sale al secondo posto

Sorrisi per il Città di Varese, lacrime per Oltrepò e Vogherese. I biancorossi di mister Roberto Floris approfittano della sfida clou tra il Bra capolista e il Vado secondo, vinta dai primi per 3-0, superando al Franco Ossola per 1-0 il Ligorna e accedendo così al secondo posto del girone A di Serie D con 45 punti. La quinta vittoria consecutiva è figlia di una rete di Bonaccorsi dopo 3’.

Giornata da dimenticare, invece, per le altre due rappresentanti lombarde. La Vogherese crolla per 1-2 sul terreno del Borgaro Nobis nella sfida salvezza (quarto turno senza vittorie). Alla rete di Ferram al 9’ per i padroni di casa replica Monza al 23’ della ripresa ma, a 6’ dal termine, arriva il 2-1 del Borgaro Nobis con Albisetti. Brutto passo falso interno anche per l’Oltrepò che scivola in terra bronese per 1-3 contro i piemontesi del Nova Romentin e resta a 25 punti.

RISULTATI - 22a GIORNATA: Asti- Cairese 0-1, Derthona- Chieri 0-0, Fossano- Albenga 1-0, Lavagnese- Chisola 2-1, Oltrepò- Nova Romentin 1-3, Saluzzo- Gozzano 1-2, Sanremese- Imperia 1-3, Vado- Bra 0-3, Borgaro Nobis- Vogherese 2-1, Città di Varese- Ligorna 1-0.

CLASSIFICA: Bra punti 54, Città di Varese 45, Vado 44, Nova Romentin 42, Chisola 37, Gozzano 36, Ligorna 34, Lavagnese 33, Imperia 31, Saluzzo 29, Asti 28, Sanremese 27, Derthona 26, Oltrepò 25, Cairese 24, Vogherese 23, Albenga 19, Borgaro Nobis 17, Fossano 16, Chieri 14.

Cristiano Comelli