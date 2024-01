Serie D girone B. Arconatese, periodo no. L’uscita dalla crisi passerà da Legnano

Nella seconda di ritorno del girone B di Serie D l’Arconatese di Giovanni Livieri (nella foto) inciampa in casa per 0-2 contro la Pro Palazzolo ed è scavalcata in vetta dal Caldiero Terme reduce dall’1-1 contro la Casatese: 41 punti contro 42. Coi gialloblù vi è adesso la Varesina che ha superato la Castellanzese per 2-0. Il Piacenza espugna per 2-1 il campo del Villa Valle ed è terzo. Passo avanti in chiave playoff per Brusaporto e Desenzano. La prima pareggia per 1-1 nella tana della Real Calepina, la seconda supera 1-0 la Clivense. Il Caravaggio liquida 2-0 il Club Milano e con lo stesso punteggio la Virtus Ciserano Bergamo supera il fanalino di coda Ponte San Pietro. In coda prosegue la crisi del Legnano sconfitto per 1-2 dalla Folgore Caratese. Tritium e Crema pareggiano 0-0 e restano in posizione critica. Le squadre torneranno in campo domani alle 14.30. Il Caldiero Terme riceve il Caravaggio, l’Arconatese è ospite del Legnano. La Varesina affronta in casa il Villa Valle. Punti preziosi in chiave salvezza tra Ponte San Pietro e Tritium, il Piacenza ospita la Folgore Caratese. Castellanzese e Clivense in casa, rispettivamente contro Virtus Ciserano Bergamo e Real Calepina, il Club Milano riceve la Pro Palazzolo. Completano il quadro Crema- Desenzano Calcio e, in ottica playoff, Brusaporto-Casatese. Cristiano Comelli