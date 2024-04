Serie D Girone B. Pro Palazzolo e Varesina. La sconfitta è doppia

Piacenza vittorioso e solo in vetta nel girone B della Serie D, mentre arriva una frenata brusca per Pro Palazzolo e Varesina. Nella 34a giornata gli emiliani hanno liquidato la pratica Brusaporto con il punteggio di 2-0 e sono rimasti soli in testa con 66 punti. Alle loro spalle sbucano i veneti del Caldiero Terme che condannano la Varesina, scesa al quinto posto, alla terza sconfitta consecutiva vincendo a Venegono per 2-0 e portandosi a un punto dai battistrada. La Pro Palazzolo perde il primato masticando amaro contro la Casatese contro cui è uscita sconfitta per 1-2. Il Desenzano prosegue il suo buon momento sconfiggendo per 2-0 la Folgore Caratese reduce da dodici turni utili di fila. L’Arconatese torna a sorridere sconfiggendo per 1-0 a Trezzo d’Adda la Tritium, alla sesta partita senza segnare. Real Calepina e Legnano non si fanno male pareggiando per 0-0 e restando in zona playout. Divisione della posta per 2-2 tra Virtus Ciserano Bergamo e Club Milano. In coda sorride, per la seconda volta di fila, il fanalino di coda Ponte San Pietro che si gioca ancora la salvezza sconfiggendo la Castellanzese in terra varesina con un netto 5-2. Frena invece il Crema che resta terzultimo dopo il 2-4 contro il Villa Valle. La Clivense sconfitte 1-0 il Caravaggio.