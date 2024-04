SERIE D GIRONE C. Breno e Atletico non sfruttano il turno casalingo. Le due bresciane potrebbero incontrarsi ai playout

Il treno per la salvezza diretta è sempre più lontano per Atletico Castegnato e Breno. Le due bresciane del girone C di serie D non sono riuscite a cogliere la vittoria interna che avrebbe potuto ravvivare la speranza ed ora, anche se da angolazioni diverse, vedono i playout sempre più vicini. Quando mancano solo quattro partite al termine, gli spareggi sono diventati un obiettivo da raggiungere e conservare per i camuni, che sono staccati undici lunghezze dal Chions, mentre i franciacortini, che pure sono a -7 dai friulani, possono sperare soprattutto di contendere il sestultimo posto alla Luparense. Quest’ultima, grazie alla vittoria ottenuta in Vallecamonica, viaggia a +4 sulla squadra di Guerra. Dando un’occhiata al fondo classifica si sta facendo strada l’ipotesi che lo spareggio-salvezza metta di fronte proprio nerazzurri e granata. Al di là delle possibili previsioni, quello che conta per Castegnato e Breno è raccogliere più punti possibili negli ultimi 360’ e, in tal senso, acquista un valore decisivo il prossimo impegno dei franciacortini. Dopo l’amaro pareggio interno con la Virtus Bolzano, infatti, l’Atletico Castegnato affronterà il duello diretto in casa del Chions, una sfida-verità che, con un successo dei nerazzurri, potrebbe rimescolare le carte in tavola. Trasferta tutta in salita per il Breno, che sarà di scena a Bassano, in casa di una squadra ambiziosa, che vuole conservare il terzo posto.

Luca Marinoni