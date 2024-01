Serie D girone C. Breno, sgambetto in casa. Stop contro il Treviso. Il Castegnato si rialza

È bastata una sola partita per capovolgere nuovamente il morale delle due bresciane impegnate nel girone C di serie D. Da una parte, infatti, il Breno è passato dalla gioia per la vittoria nel derby della scorsa settimana, che sembrava avere riavvicinato in modo importante la salvezza, alla delusione per la sconfitta interna piena di recriminazioni con il quotato Treviso. Dall’altra, invece, l’Atletico Castegnato, che dopo il ko interno con i granata pareva avere smarrito la bussola, si è immediatamente rialzato, andando a fare bottino pieno in casa dell’ambizioso Campodarsego e dimostrando così di poter credere in quella salvezza diretta che ora dista quattro lunghezze.Ora Castegnato e Breno guardano avanti e puntano sul prossimo impegno che si preannuncia di grande importanza. In alta Vallecamonica andrà in scena un confronto diretto che mette in palio punti che valgono doppio. I granata di Bersi (nella foto), che col Treviso hanno raccolto meno di quello che avrebbero meritato, sono chiamati a fare bottino pieno con il Cjarlins Muzane, un esame della verità che i camuni devono superare a pieni voti. In Franciacorta, invece, è attesa la capolista Clodiense per un match tutto in salita per la squadra di Guerra, da disputare con la tranquillità necessaria per sovvertire il pronostico. Luca Marinoni