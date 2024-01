Serie D girone D. Rammarico Sangiuliano. Mancano solo i gol: "Altri due punti buttati»

Nel girone D della serie D il Sangiuliano City, dopo il pari a rete inviolate a Castel Maggiore con il Progresso, affila le armi agonistiche per cercare di tornare al successo contro il Corticella domenica in casa. "C’è grande rammarico per aver buttato altri due punti alle ortiche con la squadra che ha fatto la prestazione che doveva fare, risultando per tutto il tempo dominante sotto l’aspetto fisico e tattico, ma ha la colpa di non aver legittimato l’evidente supremazia, sbagliando nell’area avversaria tutto quello che ha saputo creare", è il commenta dell’allenatore gialloverde Andrea Ciceri (nella foto). "Ho contato - sottolinea il tecnico - almeno cinque situazioni in cui ci siamo presentati a tu per tu col portiere. Sarà meglio guardare un po’ di più in faccia la realtà e valorizzare l’atteggiamento attento e consapevole dei ragazzi che ci ha permesso almeno di non perdere, allungare la striscia positiva e tenere a distanza una concorrente per la salvezza". Anche il Fanfulla ha dovuto accontentarsi di un pari senza reti nel bolognese proprio con il Corticella, mentre il Sant’Angelo si è arreso in casa del Lentigione (1-0). Alla Dossenina nel prossimo turno arriverà il Carpi, mentre il Sant’Angelo dovrà vedersela tra le mura amiche contro il Ravenna capolista di questo girone.

Luca Di Falco