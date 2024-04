Serie d girone D. Sangiuliano, l’obiettivo salvezza è quasi raggiunto. Sant’Angelo, Scarpa è critico: "Così non va bene»

Il Sangiuliano City si tiene stretti i 3 punti conquistati con il Mezzolara, fanalino di coda del girone D della Serie D. Sfide che non hanno un pronostico scritto, nonostante la differenza in classifica, e per questo il tecnico Andrea Ciceri (nella foto) sottolinea quanto fosse importante non lasciarsi sfuggire il risultato: "Contava vincere e farlo con l’atteggiamento giusto che i ragazzi hanno avuto. Non è stato facile sbloccare questa gara, ma sapevamo che prima o poi ci sarebbe capitata l’occasione di far gol. Ora siamo vicinissimi al nostro traguardo stagionale".

Il Fanfulla è invece in attesa di comunicazioni dalla Lega Nazionale Dilettanti in quanto la Pistoiese, dopo le note vicende giudiziarie che hanno riguardato il “garante“ del trust che controlla la società, non si è presentata alla Dossenina. Per quanto concerne il Sant’Angelo di Vincenzo Scarpa, dopo la sconfitta casalinga al Chiesa con il Prato (0-2), occorrerà ripartire con maggior convinzione. "Nel primo tempo abbiamo fatto la nostra partita - osserva il tecnico -: Abbiamo iniziato con il 4-3-3 e dinanzi al 3-4-3 avversario abbiamo cambiato sistema passando al 3-5-2, ma forse siamo stati poco pericolosi. Il problema è che non possiamo rientrare in campo nel secondo tempo e non avere l’attenzione giusta che bisogna avere in queste partite, rimanendo pure in inferiorità numerica".

Luca Di Falco