Serie D girone F, il programma. L’Atletico Ascoli a Notaresco. Occhi su L’Aquila-San Marino

È il giorno del debutto in campionato per San Marino e Termoli dopo il posticipo al 17 settembre della sfida della prima giornata per gli impegni in nazionale di diversi calciatori tesserati per il San Marino. Oggi fari puntati su Notaresco-Atletico Ascoli, ma anche su L’Aquila-San Marino. Nessun derby tra marchigiane.

Il programma. D (girone F), 2° giornata (ore 15). Oggi: Vigor Senigallia-Giulianova (Niccolai di Pistoia), Fossombrone-UniPomezia, L’Aquila-San Marino, Notaresco-Atletico Ascoli, Ostia Mare-Maceratese, Sammaurese-Recanatese, Sora-Chieti, Teramo-Castelfidardo (Mascolo di Castellammare di Stabia, Termoli-Ancona (Spera di Barletta).

Classifica: Notaresco, Sammaurese, Giulianova, Vigor Senigallia e Ostia Mare 3; Atletico Ascoli, L’Aquila, Fossombrone, Teramo, Chieti e UniPomezia 1; Termoli, San Marino, Sora, Maceratese, Ancona, Castelfidardo e Recanatese 0.

Prossimo turno. 21/09/2025: Atletico Ascoli-Ancona, Castelfidardo-L’Aquila, Chieti-Sammaurese, Vigor Senigallia-Sora, Giulianova-Teramo, Maceratese-Fossombrone, Recanatese-Termoli, San Marino-Ostia Mare, UniPomezia-Notaresco.