Serie D. Giuliodori assolve il Fossombrone: "Noi super, molto meno l’arbitro»

Il Fossombrone inciampa ancora: contro il Teramo spreca tante occasioni e incassa il terzo ko in una settimana, dopo le sconfitte con Vigor Senigallia e Ancona. La squadra di Giuliodori manca l’opportunità di conquistare punti preziosi contro una delle formazioni più solide del campionato, che con questa vittoria sale al secondo posto e ora insidia da vicino la capolista Ostiamare, prossima avversaria dei biancoazzurri domenica. I metaurensi si ritrovano così in zona playout e hanno urgente bisogno di punti per ritrovare morale e fiducia dopo un periodo complicato, iniziato con la sconfitta nel derby.

Nel match di domenica il Fossombrone (foto Bucchi) ha mostrato buone trame di gioco e la capacità di mettere in difficoltà la difesa ospite, ma non è riuscito a concretizzare. Le difficoltà sotto porta hanno pesato sul risultato, con un Teramo più cinico, bravo a sfruttare al meglio l’unica vera occasione del primo tempo, poi difesa fino al fischio finale. Nella prima frazione i padroni di casa hanno costruito molto ma sprecato altrettanto, con errori in fase di finalizzazione che lasciano l’amaro in bocca. Nonostante la pressione costante, la squadra non è riuscita a trovare il guizzo vincente, pagando così anche la mancanza di lucidità nei momenti chiave.

Il tecnico Giuliodori, pur lodando la prova dei suoi, non nasconde un pizzico di rammarico anche per la direzione arbitrale: "C’è amarezza, perché la prestazione dei miei ragazzi è stata superlativa. Purtroppo è stata viziata, rovinata a mio avviso da alcune decisioni discutibili della terna arbitrale, soprattutto in occasione del primo gol del Teramo". Poi aggiunge sulle occasioni non sfruttate: "Prendiamo il positivo: la prestazione e le tante occasioni create. Quando una squadra arriva spesso in zona gol significa che c’è gioco, non è casualità. È una costante anche delle gare precedenti, come con la Vigor Senigallia, dove avremmo dovuto chiudere il primo tempo almeno sull’1-0". Infine, uno sguardo al futuro: "Quando crei tanto devi anche buttarla dentro, e sotto questo aspetto dobbiamo farci un mea culpa. Ora ci lecchiamo le ferite, ma dobbiamo continuare su questa strada. L’unica ricetta è lavorare, lavorare e non perdere entusiasmo".

Domenica prossima il Fossombrone farà visita all’Ostiamare, capolista del campionato. Servirà la miglior versione della squadra per cercare l’impresa e fermare i laziali, che dopo l’ultima giornata hanno consolidato il primato e puntano con decisione alla seconda promozione consecutiva. I biancoazzurri dovranno quindi mostrare determinazione, concentrazione e capacità di sfruttare ogni occasione, cercando di invertire finalmente la rotta dopo un periodo difficile.

