Serie D: il big match finisce 1-0. Il Trestina passa grazie al gol di Giuliani. L’Acf Foligno ci prova ma saluta la Coppa Italia

TRESTINA

1

ACF FOLIGNO

0

TRESTINA: Fratti, Sensi (45’ s.t. Bergoglio), Giuliani, Tacconi (36’ s.t. Bartolucci), De Meio, Dottori, Lisi (48’ s.t. Granturchelli), Nouri, Nuti Francesco, Ferri Marini, Arduini (16’ s.t. Serra). All. Calori

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli (32’ s.t. Cesaretti), Mancini, Nuti Giovanni, Mattia (38’ s.t. D’Urso), Schiaroli, Settimi (30’ s.t. Panaioli), Ceccuzzi, Tomassini, Khribech (28’ s.t. Pupo Posada), Calderini (11’ s.t. Di Cato). All. Manni

Arbitro: Artini di Firenze

Marcatore: 37’ s.t. Giuliani

NOTE: epulsi 42’ s.t. Di Cato, 51’ s.t. Giuliani

TRESTINA – Grazie ad un ottimo secondo tempo nel quale realizza la rete della vittoria e colpisce per due volte i legni della porta avversaria, il Trestina supera l’Acf Foligno nel primo turno di Coppa. La prima frazione non regala particolari emozioni. Al 4’ un diagonale di Ferri Marini termina alto, al 27’ Dottori crossa, colpo di testa di Arduini ma Tognetti è reattivo, 1’ dopo bello spunto di Nouri, cross dal fondo ma nessun compagno è pronto ad intervenire, alla mezz’ora Lisi triangola con Francesco Nuti e va al tiro, senza trovare la porta. Nel finale del primo tempo l’ACF Foligno si fa pericoloso al 36’ con una deviazione volante di Schiaroli su corner di Khribech, quindi al 45’ un lungo lancio di Ceccuzzi mette in azione Calderini, con Fratti che salva in corner. Ospiti propositivi in avvio di ripresa con un tiro centrale di Khribech al 9’ e pericolosissimi al 12’: cross di Settimi, colpo di testa di Tomassini e prodezza di Fratti che devia in angolo. Con il passare dei minuti la prestazione dei locali sale decisamente di tono. Trestina sfortunato al 23’ (cross di Lisi, Ferri Marini in scivolata manda il pallone sul palo) e pericoloso 3’ dopo (assist di Lisi per Giuliani, tiro respinto da un difensore, Ferri Marini in girata calcia a lato). Lo scatenato Lisi è protagonista anche al 33’ con un bolide da 30 metri che Tognetti devia sulla traversa. Al 37’ l’episodio decisivo: palla filtrante che premia l’inserimento di Giuliani, tocco da sotto misura ed è gol. Di Cato sfiora il pareggio al 41’, poi al 42’ rimedia il cartellino rosso per proteste. Al 51’ espulsione anche per Giuliani, che allontana il pallone a gioco fermo e viene punito con la seconda ammonizione. Ancora una manciata di minuti e l’arbitro fischia la fine: il Trestina va avanti nella competizione, il cammino dell’Acf Foligno termina qui. Paolo Cocchieri