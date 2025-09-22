Serie D. Il Cannara brinda al primo successo: "Abbiamo lottato su ogni pallone»

Tre punti di platino per il Cannara. La trasferta di Terranuova ha regalato ai rossoblù di Armillei la prima vittoria in campionato. Un successo che vale tantissimo perché conquistato nella settimana che porta alla sfida con la corazzata Grosseto, di scena mercoledì allo Spoletini, nel turno infrasettimanale di campionato. Una vittoria fondamentale perché conquistata contro una rivale diretta per la salvezza come il Terranuova Traiana. Ma a far sorridere Antonio Armillei è soprattutto l’atteggiamento dei suoi. "Abbiamo lottato davvero su ogni pallone – sottolinea il tecnico rossoblù – ed è quello che dobbiamo fare ogni domenica. Siamo gli ultimi arrivati in serie D e sappiamo bene che ci dovremo sudare la salvezza partita dopo partita. Non dobbiamo guardare all’avversario. Che sia il Terranuova o il Grosseto, noi dovremo fare sempre il Cannara. Lottare, lottare e lottare". Ad incarnare alla perfezione il mantra di Armillei è il centrocampista argentino Ezequiel Montero, autore del gol che ha deciso la sfida del Matteini. "Eze – continua Armillei – è uno dei tanti ragazzi che si affacciano per la prima volta a questo campionato. Ragazzi che si allenano sempre a mille e che stanno facendo esperienza di domenica in domenica. Non dobbiamo perdere la nostra umiltà e la nostra voglia di combattere. Con queste componenti sono convinto che ci potremo togliere quelle soddisfazioni che ci meritiamo e si merita la società".