Serie D, il ds Ciampelli: "Affrontiamo una squadra forte». Trestina, match difficile sul terreno del Seravezza. Il mister Ciampelli recupera pedine importanti

Match davvero impegnativo quello che attende il Trestina, di scena sul terreno del Seravezza, formazione attualmente al secondo posto del torneo a 2 punti dalla capolista Pianese. Sul pullman che ieri ha accompagnato la squadra a Marina di Pietrasanta (sede scelta per il ritiro prepartita) è salita l’intera rosa, ad eccezione del lungodegente Tozaj: "Tascini in settimana si è allenato regolarmente con il gruppo - afferma il ds Sante Podrini - ed è pienamente recuperato dopo il problema all’adduttore accusato nel match di Sansepolcro per cui contro il Grosseto si è ritenuto opportuno non rischiarlo ed anche Irione è ristabilito dall’infortunio. Scontata la squalifica, torna a disposizione anche Menghi. Domenica scorsa siamo stati sconfitti, ma non abbiamo demeritato: tra quelli che hanno fatto bene mi piace citare Bucci, un ragazzo del 2006 prodotto del nostro settore giovanile. Oggi affrontiamo una squadra che già lo scorso anno ha fatto molto bene, che si sta confermando e che reciterà un ruolo da protagonista". Per quanto concerne l’undici iniziale degli altotiberini, il dubbio maggiore riguarda la posizione di Omohonria, un giocatore che grazie alla sua duttilità ha dimostrato di sapersela cavare bene sia in mezzo al campo che come esterno difensivo.

: Fiorenza, Irione, Dottori, Menghi, Contucci, Sensi, Belli, Omohonria, Tascini, Di Nolfo, Farneti. All. Ciampelli.

Arbitro: Cortese di Bologna.

Paolo Cocchieri