Serie D. Il Foligno si fa riprendere nel finale. Pareggio amaro con il Camaiore

Foligno 2 Camaiore 2

FOLIGNO 4-3-3: Rossi, Qendro (42’ st Cichy), Cottini, Schiaroli, Falasca; Settimi, Ceccuzzi, Pellegrini (30’ st Ferrara); Khribech (40’ st Bocci), Tomassini (35’ st Morlandi), Pupo Posada (21’ st Sylla). A disp.: Mazzoni, Marchetti, Bosi, Bevilacqua. All.: Manni.

CAMAIORE 4-3-1-2: Di Biagio, Tavernini, Casani, Accorsini, Belli (33’ st Marcucci); Bongiorni (24’ st Camaini), Bigica, Grilli (1’ st Rolla); Luciani (1’ st Raineri); Bifini, Magazzù (33’ st Kthella). A disp.: Di Cicco, Bertellotti, Bartelloni, Di Natale. All.: Cristiani.

Arbitro : Tassano di Chiavari.

Reti : 28’ pt. Pupo Posada , 2’ st. Bongiorni, 14’ st. Tomassini, 48’ st. Khtella.

Note: spettatori 700 circa. ammoniti: Accorsini, al 43’ s.t. espulso Bigica.

FOLIGNO – Il Foligno in vena di regali dopo essere stato per due volte in vantaggio a due minuti dal triplice fischio finale si fa sorprendere dal calcio di punizione del Camaiore che trova il pareggio con Khetella che con il classico tiro della domenica infila la sfera nell’angolino alto alla destra di Rossi. Pareggio che punisce in maniera pesante gli uomini di Manni e premia oltremisura l’undici toscano. Pareggio quello di ieri che lascia tanto amaro in bocca perché, in particolare il primo pareggio del Camaiore è arrivato a pochi secondi dal rientro in campo dopo l’intervallo. Foligno oggi dovrebbe tesserare il difensore Della Spoletina chiamato per sostituire Grea infortunato.

La gara. Dal fischio di inizio ha visto prevalere il Foligno e al 28’ trova il vantaggio con Pupo Posada. La doccia fredda in avvio dei secondi 45 quando al 2’ minuto Buongiorni conclude alle spalle di Rossi. Il Foligno non demorde e al 13’ dopo che Settimi aveva impegnato Di Biagio al miracolo, Tomassini riporta il vantaggio il Foligno. Situazione che il Foligno sembra controllare senza affanno, sfiora il 3 – 1 con Morlandi che solo davanti al portiere colpisce il palo poi il gol del pareggio di Kthella che firma il definito 2 – 2.

Carlo Luccioni