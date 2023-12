Serie d. Il numero degli under obbligatori da schierare passa da quattro a tre

Per la prima volta nella storia della Serie D il numero degli under obbligatori da schierare in campo passa da quattro a tre per le stagioni 20242025 e 20252026. Una decisione presa in condivisione con le società a seguito del cambiamento della norma sul vincolo e delle variazioni regolamentari dei campionati giovanili professionistici. Così nelle stagioni 20242025 e 20252026 saranno tre gli under obbligatori da schierare in campo, un 2004, 2005 e 2006 per il prossimo campionato ed un 2005, 2006 e 2007 per quello successivo. Altra novità, il Torneo di Viareggio dopo tanto tempo torna a giocarsi in concomitanza con il Carnevale quindi la sosta di serie D sarà anticipata dal 17 marzo al 18 febbraio, i Quarti di Coppa dal 14 al 7 febbraio. Confermati premi per l’utilizzo dei giovani in campo, con l’iniziativa "Giovani D Valore". Lo scorso anno l’ Orvietana, prima classificata nel girone E, ha avuto modo di portare a casa 25 mila euro.