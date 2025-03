Serie D, il tecnico del Fossombrone Fucili analizza la sconfitta con il Notaresco. "Palle inattive: ci avevamo lavorato ma non è bastato»

Dopo quattro risultati positivi il Fossombrone ha riassaporato, complice anche una buona dose di sfortuna, l’amaro della sconfitta. Una battuta d’arresto che comunque non incide granché nella classifica generale considerando la sconfitta dell’Ancona. In pratica il Fossombrone è rimasto al sesto posto a una lunghezza dal team dorico e quindi a ridosso dalla zona playoff.

La sconfitta di domenica (di misura) allo Stadio Comunale ‘Vincenzo Savini’ di Notaresco il giorno dopo è commentata così dal mister Michele Fucili: "Partita combattuta su un campo pesante. A livello di occasioni è stata avara per entrambe le squadre. Abbiamo subito gol in una mischia dopo una palla inattiva e il rammarico è proprio questo perché in settimana ci avevamo lavorato e messo in evidenza che la differenza sarebbe stata in questo tipo di situazioni. Nel complesso abbiamo anche manovrato bene e avuto l’occasione con la bella rovesciata di Broso, ma pur finendo la partita con tutti gli attaccanti in campo non siamo riusciti a pareggiarla. Dobbiamo essere arrabbiati con noi stessi ma allo stesso tempo vogliosi di allenarci bene in settimana e preparare la sfida contro la seconda forza del campionato che è l’Aquila".

Francesco Tramontana tifoso storico e anche domenica in trasferta in terra d’Abruzzo cosi sintetizza la partita: "Su un campo reso pesante dalla pioggia dei giorni scorsi i ragazzi di Fucili sono partiti con l’atteggiamento giusto, andando in un paio di circostanze vicini al vantaggio, prima di subire il ritorno di un compatto Notaresco, in rete con Pulsoni sugli esiti di una mischia in area al tramonto del primo tempo. Era la rete del vantaggio locale, una rete che sarebbe risultata decisiva ai fini del risultato, anche se nella ripresa il Fossombrone ha provato a spingere alla ricerca del pari, senza tuttavia rendersi particolarmente pericoloso. Anzi, è stato il Notaresco ad andare vicino al raddoppio in un paio di circostanze, prima che Ambrosino di Nola (buona a mio avviso la sua direzione) mandasse tutti negli spogliatoi. Partita maschia su un campo molto pesante e Fossombrone che rimane dunque in classifica a quota 37, quando al termine mancano otto gare. Occorre ora girare subito pagina, sapendo che già domenica prossima il Fossombrone ospiterà la corazzata L’Aquila. Tutti assieme uniti attorno alla squadra, come anche domenica hanno ribadito a Notaresco i ragazzi del ‘Botty’, sempre vicini a Fucili ed ai suoi ragazzi".

All’orizzonte c’è dunque L’Aquila che quindi giorni fa si era dovuta inchinare al Notaresco e che l’altro ieri ha vinto per 5 a 1 contro l’Avezzano. Oggi il Fossombrone riprenderà il consueto prorgramma di lavoro. Amedeo Pisciolini