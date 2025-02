Serie D, il tecnico Fucili: "Abbiamo vinto una gara importantissima». Fossombrone, quaterna roboante sulla ruota di Recanati

Il Fossombrone fa quaterna sulla ruota della Recanatese e incamera tre punti importanti per la sua classifica. Avversari che nelle ultime 14 partite avevano collezionato ben 12 risultati positivi e quindi con un score temibile, ma questa volta hanno trovato di fronte un team che ha saputo interpretare alla perfezione i dettami del suo mister. Con questo successo il Fossombrone si avvicina al traguardo iniziale che era di cogliere la salvezza senza grossi patemi. Una vittoria casalingo che mancava dallo scorso 10 novembre (11 giornata): 2 a 0 contro la Fermana. "Domenica abbiamo vinto una partita importantissima – osserva il giorno dopo l’allenatore del team metaurense Michele Fucili – contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà e il risultato è troppo largo. Siamo andati in svantaggio su una nostra leggerezza ma siamo stati bravi a ribaltarla nel giro di pochi minuti e nel secondo tempo dopo che il nostro portiere Bianchini ha negato il pareggio a Spagna l’abbiamo chiusa con una bella azione e il gran gol di Amerighi. Siamo stati bravi a soffrire nel momento migliore della Recanatese e a cercare sempre di sfruttare al massimo gli spazi che si creavano. Visto i risultati degli altri campi sarà un finale di campionato molto livellato e combattuto e servirà mettere in campo sempre lo spirito la determinazione e l’organizzazione che abbiamo avuto domenica. I ragazzi stanno facendo un qualcosa che a qualcuno potrebbe sembrare normale ma io credo che invece sia un qualche cosa di straordinario".

Il direttore generale Marco Meschini aggiunge: "Era da un po’ che non veniva la vittoria in casa, un successo che ci dà tanto piacere e soddisfazione Il risultato è più largo di quello che il campo ha detto, abbiamo affrontato una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà all’inizio , dopo il gol subito siamo stati molto bravi a non abbatterci e a crederci e nel giro di qualche minuto vuoi per le situazioni create vuoi per un po’ di fortuna l’abbiamo ribaltata con l’abile Casolla, dopo di che è iniziata in altra partita di continue situazioni e ripartenza da ambo le parti, l’equilibrio si è rotto venendo dalla nostra parte con il gol di Amerighi e poi quello finale di Broso. Faccio i complimenti a tutti ora stasera ci godiamo la domenica da martedì testa al Notaresco". Altro match difficile (come tutti) per cercare di incrementare ancora la classifica, poi altre otto gare per cogliere qualcosa di importante.

am. pi.