SERIE D. Il Trestina oggi a Figline per continuare a vincere. Ciampelli avverte: "Avversari ben organizzati»

TRESTINA – Dopo le due vittorie con Cenaia e Follonica Gavorrano che hanno permesso di effettuare un bel salto in alto in classifica, il Trestina sarà di scena oggi a Figline, sul terreno di una neopromossa che sta facendo benissimo: "La squadra toscana - così la descrive l’allenatore altotiberino Davide Ciampelli - è formazione forte e ben organizzata, che ha qualità in attacco e sa sfruttare le palle inattive. Nonostante sia una matricola, finora ha perso solo 3 volte ed ha più volte fermato sul pareggio compagini di alta classifica". Il tecnico non potrà contare su due elementi cardine (entrambi figurano tra i convocati ma di fatto non sono disponibili) come Farneti ed Omohonria: il primo deve recuperare da un infortunio e si conta di averlo a disposizione contro il Livorno, il secondo è influenzato. Nell’undici iniziale troverà spazio certamente Bucci, fresco di convocazione (unico di tutto il girone E) per il raduno nazionale della rappresentativa di serie D in programma da domani a Formia: "Un bel riconoscimento - afferma Ciampelli - per un ragazzo che dal torneo Allievi è passato alla serie D con bella personalità. È fondamentale che prosegua il suo percorso con lo stesso atteggiamento dimostrato in questi mesi". In settimana la rosa è stata integrata con l’acquisto di Andrea Conti: "È un classe 2000 che in avvio di carriera ha giocato a centrocampo ma che per può essere impiegato anche nel reparto arretrato, come avvenuto nella sua ultima esperienza al Trastevere".

L’ultimo arrivato si gioca con Soldani un posto da titolare in una formazione che dovrebbe essere questa: Fiorenza, Dottori, Bucci, Soldani, Contucci, Sensi, Belli, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Marietti. All. Ciampelli. Arbitro: Garofalo di Torre del Greco.

Paolo Cocchieri