Serie D. Il Trestina si gode il gran debutto al "Casini». Il vice Croce: "Andremo a battagliare in ogni campo»
Debutto migliore al Casini non avrebbe potuto esserci. Nella prima gara davanti al suo pubblico, il Trestina ha liquidato, con un netto 3-0, il Ghiviborgo. Altro aspetto fondamentale il fatto che le reti siano arrivate tutte dagli attaccanti: Ferri Marini, Priore e Mercuri. Un 3-0 che ha cancellato in un colpo solo la sconfitta, alla prima di campionato, contro il San Donato Tavarnelle. "Ormai conosciamo bene questo campionato – sottolinea il vice allenatore Croce, – e ogni domenica fa storia a sé. Non è una frase fatta. É la realtà. Sono molto felice per questa vittoria perché è il giusto premio al lavoro dei ragazzi dall’inizio della preparazione. La soddisfazione più grande è che siamo riusciti a mettere in campo tutto quello che abbiamo provato in settimana. Come staff siamo veramente felici del lavoro che stiamo facendo e siamo convinti che ci toglieremo belle soddisfazioni. Quello che sarà fondamentale, però, sarà non sbagliare mai l’approccio ed essere coscienti del fatto che per portare a casa punti dovremo andare a battagliare in ogni campo". Nel prossimo turno il Trestina sarà l’unica squadra del girone a giocare di domenica, in casa del Seravezza. I toscani non hanno acconsentito all’anticipo.
