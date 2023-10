Serie d. Il Trestina si gode la vittoria col Montevarchi. Galizi: "Risultato importante»

TRESTINA - Era già successo contro il Ghiviborgo: match anticipato al sabato, nell’intervallo il vostro cronista concorda con il vicepresidente Valerio Galizi un’intervista per il dopo gara, il Trestina vince di misura con uno splendido gol di Di Nolfo, che indirizza il pallone in rete. Un gol messo a segno con un tocco mancino talmente magico che sembra una carezza verso la sfera di cuoio, che…contraccambia andando a terminare la propria corsa nell’angolo dove il portiere avversario non può proprio arrivare. "In effetti è proprio così - il dirigente bianconero scherza in questo modo sulla piccola curiosità di cui dicevamo pocanzi - vorrà dire che la faremo diventare un’abitudine. La rete che ci ha permesso di superare l’Aquila Montevarchi è stata bellissima: un assist di tacco di Tascini ed una conclusione di gran classe del nostro numero 10. È un risultato importante non solo per i 3 punti conquistati, ma soprattutto perché ci consente di lasciarci alle spalle un momento negativo sotto il profilo dei risultati, dato che venivamo da due sconfitte giunte al termine di gare nelle quali siamo stati puniti ben oltre i nostri demeriti. Contro Pianese ed Orvietana non abbiamo raccolto punti ma a condannarci erano stati soprattutto alcuni episodi negativi". "Il successo ottenuto ora davanti al nostro pubblico - conclude Galizi - è frutto di un’ottima prestazione di squadra. La coppia difensiva Contucci-Sensi ha fatto molto bene, Irione ha spinto con continuità sulla fascia destra, Omohonria ha dato un apporto importante a centrocampo: più in generale, credo che tutti i giocatori abbiano disputato una bella gara. Quest’affermazione ci aiuta a preparare al meglio il derby altotiberino di mercoledì prossimo a Sansepolcro".

Paolo Cocchieri