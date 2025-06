Serie D. La Castellanzese sceglie Del Prato. Il bomber Chessa tra i confermati

La scorsa stagione ha ottenuto una tranquilla salvezza con 46 punti che le hanno consentito di conservare il posto in serie D. La Castellanzese riparte ora mettendo i primi punti fermi. Uno di essi riguarda il nuovo allenatore che sarà Ivan Del Prato. Ex giocatore di Stezzanese, Breno, Darfo Boario, Orceana, Albinese, AlbinoLeffe, Pisa, Mantova e Uso Calcio, Del Prato (nella foto) ha poi abbracciato la carriera di tecnico allenando prima il Brusaporto e poi la Virtus Ciserano Bergamo. "Inizio questa nuova esperienza con tanto entusiasmo – ha dichiarato – Conosco abbastanza bene la Castellanzese perché l’ho affrontata diverse volte e ho potuto vedere che è una società molto seria. Ci siamo piaciuti a vicenda e siamo pronti per cominciare quest’avventura". Del Prato delinea anche gli obiettivi per la stagione 2025-26 riassumendoli in due concetti: tranquillità e salvezza. Sul fronte del parco giocatori vi sono diverse conferme, si comincia dal bomber Mario Chessa, autore con i neroverdi di 147 presenze condite con 88 reti e si prosegue con capitan Andrea Gritti, Mattia Lacchini, Andrea Robbiati, Riccardo Fiorella, Lorenzo Rusconi, Adbalaye Fall, Federico Selmo e Christopher Poli. Il miglior risultato dei neroverdi in quarta serie resta quello della stagione 2020-21, quando conclusero al secondo posto con 71 punti alle spalle del Gozzano e vinsero i playoff grazie al 5-1 inflitto in finale al Pont Donnaz dopo avere superato in semifinale la Sanremese per 1-0. Cristiano Comelli