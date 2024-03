Serie D. L’Orvietana attende in casa la Sangiovannese: "Sciarpata gigante» con primo attore il pubblico

ORVIETO - Novità di contorno, se confermata, per la sfida con protagoniste Orvietana e Sangiovannese. Trattasi di una "sciarpata gigante" , con primo attore il pubblico, chiamato a dare sostegno alla formazione di casa. Con la sciarpata, si va al fischio d’inizio per una nuova finale fra quelle che stanno caratterizzando l’ultima fase della serie D 23/24. La Sangio, abbreviazione di Sangiovannese, come definita dalla tifoseria, segue di un punto l’Orvietana che l’ha superata domenica scorsa con l’ottima prestazione di Trestina. I Valdarnesi hanno impattato in casa con il Grosseto allungando la serie positiva giunta a otto giornate. Conferme, entrambe, della buona salute goduta da biancorossi e azzurri. Come accaduto a Orvieto, la stagione dei valdarnese ha visto l’avvicendamento sulla panchina con Atos Rigucci a rilevare Gabriele Bencivenni. Rigucci ha fama essere un grande motivatore, di quelli cui riesce ottenere il massimo dai giocatori che manda in campo. Sull’ altra panchina, quella biancorossa, troverà un competitor, Antonio Rizzolo, il quale, quanto a insiemi di motivazione non sembra dover invidiare nulla a nessuno. C’ha lavorato parecchio e sta ottenendo ottimi riscontri. L’Orvietana, dopo Trestina, con l’infortunio e squalifica di Ricci ha preparato una partita che non può esulare dal tener conto dello status anagrafico dei possibili protagonisti. Ma questo è compito di Rizzolo. ORVIETANA: Marricchi, Ciavaglia, Congiu, Siciliano, Gomes, Orchi, Greco, Proia, Marsili, Marchegiani, Maufoulou. All. Rizzolo Roberto Pace